Армия России нанесла удары по тылам противника

Серию ударов по военным объектам в украинском тылу нанесли этой ночью российские войска. Взрывы гремели в Сумской и Харьковской областях, воздушная тревога объявлялась в Киеве.

В зоне СВО наши бойцы уверенно продвигаются в глубину обороны противника на всех стратегически важных участках фронта. С воздуха сокрушительные удары по неприятелю наносит армейская авиация.

Точно в цель бьют и операторы FPV-дронов. На южнодонецком направлении расчеты БПЛА сорвали ротацию сил противника на линии боевого соприкосновения у села Богатырь. Надёжное огневое прикрытие передовым отрядам обеспечивают расчеты РСЗО "Град", сообщает "ТВ Центр".