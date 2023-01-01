Силы ПВО сбили за ночь 170 дронов и 8 ракет Storm Shadow

Минувшей ночью над территорией России сбито 170 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись южные регионы страны. 96 БПЛА уничтожены в Крыму, 47 – на Кубани, девять дронов сбиты в Ростовской области, по восемь – в Брянской и Курской, два беспилотника нейтрализованы в Белгородской области.

Также за минувшую ночь над Чёрным морем сбиты восемь ракет Storm Shadow и три ракеты "Нептун-МД". Черноморский флот ночью уничтожил 14 украинских безэкипажных катеров.

Четыре человека, в том числе двое детей пострадали в Новороссийске. Там БПЛА врезались в три многоэтажных дома, выбиты стёкла и рамы. Повреждены три резервуара на зернохранилище.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.