США передумали и продолжат посредничество между Россией и Украиной

Позиция США пока остаётся прежней. Вашингтон продолжает посредничать между Россией и Украиной, но это изменится, если не будет прогресса. Такое заявление сделала представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Накануне она же заявила, что США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Тем не менее, Вашингтон приложит усилия для достижения мира, но отныне за океаном ждут конкретные идеи от Москвы и Киева, пояснила Брюс.

В свою очередь, в Броюсселе заявили, что Евросоюз не намерен выступать в роли посредника в урегулировании ситуации на Украине. В Брюсселе намерены и дальше передавать оружие и технику Киеву.

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни заявил, что ЕС в качестве приоритета своей политики считает обеспечение сильных позиций Украины и наращивание военной помощи киевскому режиму. В этом году Брюссель уже анонсировал пакет такой помощи на сумму в 23 миллиарда евро.