"Бессмертный полк" пройдёт в Вашингтоне впервые за шесть лет

Акция "Бессмертный полк" впервые после шестилетнего перерыва пройдёт в Вашингтоне, власти разрешили провести мероприятие 3 мая. Об этом в субботу, 3 мая, сообщило РИА Новости.

"Мы, конечно, очень рады, потому что этот "Полк" не проводился шесть лет, из-за пандемии сначала, потом из-за сложной политической ситуации", — рассказала агентству координатор проекта.

Ожидается, что в акции примут участие до 300 человек. Она начнется напротив Белого дома, после чего участники шествия пройдут до мемориала Второй мировой войны.