Двое детей ранены в Новороссийске во время атаки беспилотников

Российскими силами ПВО отражена массированная атака украинских беспилотников на южные регионы страны. На Черноморском побережье также отбили нападение безэкипажных катеров.

Четыре человека, в том числе двое детей пострадали в Новороссийске. Там БПЛА врезались в три многоэтажных дома, выбиты стёкла и рамы. Повреждены три резервуара на зернохранилище.

В Анапе и двух сёлах на Кубани повреждены несколько частных домов. Один из дронов упал в поле в Тамани, начался пожар. Воздушная тревога звучала также в Крыму, Ростовской, Брянской и Воронежской областях, сообщает "ТВ Центр".