Рассекречены документы об ударе британцев по конвою с советскими пленными

ФСБ рассекретила архивные документы об атаке Британии на корабли с советскими военнопленными во время Великой Отечественной войны. 3 мая 1945 года в Балтийском море британцы потопили три германских судна, на которых перевозили в Норвегию узников нацистских лагерей.

Беззащитных людей хладнокровно бомбили и расстреливали с воздуха, а пытавшихся спастись добивали с катеров. По разным данным, тогда погибли от семи до 12 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Как говорится в рассекреченных документах, трагедия произошла, несмотря на предупреждение Красного креста о предстоящем конвое. По словам очевидцев, по своим зверствам 80 лет назад англичане ничем не отличались от гитлеровцев. Немногих выживших поместили в лагерь и подвергли издевательствам, а убитых не дали похоронить.