Немецкие бюрократы восстановили Берлинскую стену. Так вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал давление властей ФРГ на самую популярную партию страны "Альтернатива для Германии".

Накануне контрразведка признала блок экстремистским. Его идеология якобы не совместима с демократическими свободами. Возможно, дело в том, что "АдГ" выступает против поставок оружия на Украину и не поддерживает антироссийские санкции. Партия ещё не запрещена, такое решение может принять лишь федеральный суд. Но за активистами теперь могут следить и прослушивать их телефоны.

В самой партии решение контрразведки назвали сильнейшим ударом по демократическому институту страны. Там отметили, что ведомство намеренно ограничило участие "АдГ" в политической жизни в преддверии смены правительства. Новый кабинет министров начнёт работу 6 мая, сообщает "ТВ Центр".