Отряд кораблей Тихоокеанского флота нанёс визит в Камбоджу

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" покинул Камбоджу.

В королевстве наши моряки провели пять дней. Деловая программа была насыщенной. В порту Сиануквиль экипажи встретились с коллегами из командования ВМС и местной администрации, приняли участие в экскурсиях и спортивных состязаниях.

После торжественных проводов корабли вышли в открытое море, чтобы продолжить выполнение задач дальнего похода, сообщает "ТВ Центр".