Сильные ливни размыли дороги в Приморье

В Приморье пришли сильные ливни. За сутки во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков. Ненастье пока не стихает, в регионе штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Из-за непогоды в нескольких районах края нарушено транспортное сообщение – десять населённых пунктов оказались в изоляции. Разрушены мосты, размыты дороги, подтоплены несколько домовладений.

Вблизи села Скворцово в водную ловушку попали пассажиры маршрутки, спасателям пришлось переводить людей по бревну. Синоптики предупреждают, что из-за дождей уровень воды в реках может подняться до двух с половиной метров, сообщает "ТВ Центр".