В Боливии нашли пропавший два дня назад самолёт

Удивительная история спасения из Боливии. Там двое суток искали небольшой частный самолёт, который пропал в самом сердце Амазонии. Операция завершилась успешно - все, кто находились на борту, найдены живыми.

"Цесна" летела по внутреннему маршруту, когда внезапно пропала с экранов радаров. Военные искали её с воздуха, местность обследовали спасатели. В итоге самолёт обнаружили рыбаки, которые услышали крики о помощи у одного из мостов.

В крушении выжили все - пилот и четверо пассажиров, в том числе ребёнок. Им потребовалась медицинская помощь - на вертолёте их перевезли в больницу. По последним данным, к аварии привёл отказ двигателя, сообщает "ТВ Центр".