Вучич внезапно заболел во время визита в США

Президент Сербии Александр Вучич внезапно заболел во время пребывания во Флориде. Он экстренно возвращается домой, отменив запланированные встречи в США, сообщила государственная телекомпания РТС.

Решение о возвращении в Сербию было принято после консультаций с врачами, говорится в сообщении. Дополнительных подробностей не приводится.

Вучич заявлял, что планирует встретиться с президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии. Из его офиса не поступало никакой оперативной информации о том, состоялась ли встреча с президентом США или она была отменена.

Ранее Вучич заявлял, что поедет в Москву на 9 Мая. При этом он подчеркнул, что отменит визит в столицу России только если с ним что-то случится или произойдёт невероятная угроза для Сербии.

Решение Вучича вызвало недовольство у лидеров Евросоюза. В Брюсселе предупредили, что, если он нанесёт визит в Россию на День Победы, то принятие Сербии в Евросоюз может и не произойти.