Собянин рассказал о знаковых инвестиционных проектах в Москве

В Москве за десять лет под развитие масштабных инвестиционных проектов компаниям было передано свыше тысячи гектаров земли. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, на этих территориях строят современные производства, технопарки, а также образовательные, спортивные и медицинские учреждения.

Всего будет возведено 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Так в городе уже завершили 220 крупных инвестпроектов. Среди них - новый цех по выпуску скоростных лифтов в Гольянове, производство автокомпонентов в Бирюлёве Западном, Ледовый дворец в Мнёвниковской пойме.

Ещё свыше трёхсот проектов - на стадии реализации. По словам мэра, в результате Москва получает новые рабочие места, налоговые поступления и устойчивое развитие районов.