Израиль снова нанёс мощные удары по Сирии

Израиль нанёс серию авиаударов по Сирии. Целями стали позиции армии и военные объекты. Погиб мирный житель, четыре человека ранены, сообщает "ТВ Центр".

Ранее Тель-Авив заявлял, что будет атаковать арабскую республику из-за конфликта новых властей с друзами. Это этническая арабская группа, которая проживает в окрестностях Дамаска и пользуется поддержкой еврейского государства.

Этим утром бомбили и сектор Газа. Жертвами стали 17 человек, в том числе трое детей. По словам премьер-министра Нетаньяху, военную активность будут наращивать до тех пор, пока ХАМАС не освободит заложников.

Накануне израильский беспилотник атаковал в нейтральных водах судно с гуманитарным грузом. Тель-Авив блокирует поставки в Газу с целью давления на палестинскую группировку. Из-за этого в анклаве острая нехватка пищи, воды и медикаментов.