Российские военные развивают наступление на одном из ключевых направлений - красноармейском. Группировка "Центр" начала брать националистов в котёл. Прицельно бьют танки, реактивные установки, гаубицы. Идёт массированный налет на позиции ВСУ сразу в двух посёлках восточнее Красноармейска.

Под огнём - блиндажи и окопы бандеровцев в лесах вокруг Малиновки и Новой Полтавки. В последней артиллеристам удалось подавить практически все миномётные батареи противника. Особое спасибо разведчикам. Помогли отыскать эти огневые точки и навестись.

Ещё одно направление, где в последние сутки события развиваются стремительно - село Богатырь. Сегодня военные сообщили, что почти все опорные пункты на подходах к нему взломаны. Начинается второй этап операции - полное окружение националистов. Военные убеждены - сопротивление будет не долгим.