Медведев назвал слова Трампа о победе США во Второй мировой войне пафосной чушью

Слова Трампа о победе США во Второй мировой войне - пафосная чушь. Так считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне и что он установит праздник 8 мая. Праздник - это неплохо. А по первому выводу - пафосная чушь", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте". Политик предложил Трампу вспомнить, кто взял Берлин и кто освобождал Европу.

Накануне президент США заявил, что его страна внесла несравнимо больше вклада в победу во Второй мировой войне, чем другие страны.

Наблюдатели отметили, что это заявление противоречит общепринятому факту, который признают во всём мире: самый большой вклад в дело победы во Второй мировой войне внёс СССР, а союзники, в числе которых были и США, подключились к освобождению Европы от фашизма в самом конце войны.