Зеленский отказался гарантировать безопасность гостям Путина 9 мая

Владимир Зеленский официально отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии на День Победы. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Мало того, лидер киевского режима отказался гарантировать безопасность лидерам иностранных государств, которые приедут 9 мая на День Победы в Москву. Это следует из заявления Зеленского, которое приводит RT.

"Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, или чтобы всем было комфортно, безопасно - тем лидерам по тем или иным причинам на Кремлёвскую площадь на 9 мая, - помогать Путину никто не будет", - заявил он.

Ранее Верховный главнокомандующий России распорядился прекратить в одностороннем порядке боевые действия в зоне СВО с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Владимир Путин предложил Украине присоединиться к объявленному Москвой перемирию.

Во время празднования Пасхи 20 апреля Россия также предложила объявить перемирие. Украина согласилась, но десятки раз его нарушила.