Собянин рассказал о сохранении памяти ветеранов ВОВ

Опубликованы уникальные воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и их близких из Южного округа Москвы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Собирали фотографии и снимали видео о людях, которые жили и работали на юге столицы в годы войны студенты московских вузов. Добровольные помощники собрали почти 70 личных историй.

Собянин назвал некоторых героев исторического проекта. Нина Бортник работала была медсестрой и связистом, Элеонора Журавлёва проработала более 30 лет на московской станции переливания крови.