Черноморский флот отразил атаку морских дронов на Крым

Силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ. Они пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма, сообщили в Минобороны России.

Также за минувшие сутки Армия России нанесла удары по военным аэродромам, складам боеприпасов, пунктам управления безэкипажных катеров и БПЛА, заводу по производству боеприпасов и взрывчатых веществ на Украине.

Силы ПВО уничтожили за сутки восемь крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", семь управляемых авиабомб JDAM, снаряд HIMARS и 92 беспилотника.