Медведев поставил на место обезумевшего Зеленского

Дмитрий Медведев ответил на скандальное заявление Владимира Зеленского о гостях Путина на Параде Победы.

"Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того", - написал зампред Совбеза России.

Назвав Зеленского гнидой, Медведев отметил, что в случае реальной провокации Киева 9 мая никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что отвергает предложение президента России Владимира Путина о перемирии на День Победы. Зеленский также отказался гарантировать безопасность лидерам иностранных государств, которые приедут 9 мая на День Победы в Москву.

Ранее Верховный главнокомандующий России распорядился прекратить в одностороннем порядке боевые действия в зоне СВО с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Владимир Путин предложил Украине присоединиться к объявленному Москвой перемирию.

Во время празднования Пасхи 20 апреля Россия также предложила объявить перемирие. Украина согласилась, но десятки раз его нарушила.