В Музейно-храмовом комплексе ВС России высадили геоглиф к 80-летию Победы

Масштабная акция в преддверии юбилея Победы состоялась сегодня в Музейно-храмовом комплексе Вооружённых сил России. Участники высадили саженцы деревьев и кустарников в виде изображения пятиконечной звезды и слов "80 лет Победы".

К созданию геоглифа присоединились сотни людей - волонтёры, представители общественных организаций, журналисты, сотрудники силовых ведомств, сообщает "ТВ Центр".

По словам организаторов, уникальное мероприятие посвящено героям Великой отечественной, а также участникам спецоперации. Символ будет виден не только из иллюминаторов самолётов, но даже из космоса.