Александр Вучич доставлен в военный госпиталь

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде, сообщает телекомпания РТС.

Ранее стало известно, что Вучич внезапно заболел во время визита в США и срочно вернулся в Белград.

Ранее Вучич заявлял, что будет участвовать в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая. При этом он говорил, что отменит визит в Россию, если с ним что-то случится или произойдёт невероятная угроза для Сербии.

Решение Вучича вызвало недовольство у лидеров Евросоюза. В Брюсселе предупредили, что, если он нанесёт визит в Россию на День Победы, то принятие Сербии в Евросоюз может и не произойти.