В Кремле ждут от Киева действий по деэскалации на 9 мая

Россия ждёт от Киева действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал целью предложенного президентом России перемирия проверку готовности Киева к поиску мира, сообщает ТАСС.

Сегодня Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина о перемирии на День Победы. Также Зеленский отказался гарантировать безопасность лидерам иностранных государств, которые приедут 9 мая на День Победы в Москву.

Ранее Владимир Путин дал указание военным прекратить в одностороннем порядке боевые действия в зоне спецоперации с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Президент предложил Украине присоединиться к объявленному Москвой перемирию.

Во время празднования Пасхи 20 апреля Россия также объявляла перемирие. Тогда Украина согласилась прекратить огонь, но не сделала это и продолжила наносить удары по территории России.