В Подмосковье устраняют последствия масштабной энергоаварии

В 11 округах Подмосковья продолжаются восстановительные работы после мощного снегопада. За сутки удалось вернуть электроснабжение в более 2,5 тысячи объектов. Но около 7 тысяч жителей области до сих пор остаются без света.

Энергетики называют эту аварию крупнейшей за последние 15 лет- упавшие от снега деревья обесточили 400 населённых пунктов, в основном, в Дмитровском, Пушкинском и Северо-Посадском округах. Для устранения обрыва проводов задействованы 230 бригад. Всю минувшую ночь 700 человек и 265 единиц техники возвращали в дома и соцобъекты электричество. В Минэнерго страны обещают вести работы в круглосуточном режиме.

Также с последствиями непогоды боролись и железнодорожники. Им пришлось убрать с путей более 300 деревьев и восстановить воздушные линии на участках общей протяженностью в 200 километров. Сейчас поезда движутся по расписанию, сообщает "ТВ Центр".