Врачи назвали причину госпитализации Вучича

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильное и удовлетворительное. Об этом сообщили лечащие врачи президента.

Медики назвали причину, по которой он был госпитализирован. Во время визита в США Вучич почувствовал резкую боль в груди. Он сразу же получил нужную терапию, прервал визит и вернулся в Белград.

Ранее сегодня сообщалось, что президента Сербии Александра Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Некоторое время назад Вучич заявлял, что будет участвовать в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая. При этом он говорил, что отменит визит в Россию, если с ним что-то случится или произойдёт невероятная угроза для Сербии.