Представлены новые герои СВО

Новые примеры самоотверженности и профессионализма наших военнослужащих в ходе спецоперации. Сержант Артур Хисматуллин, командир БМП, доставлял штурмовую группу к линии боевого соприкосновения. Обнаружив в лесополосе группу неонацистов со стрелковым оружием и гранатометом, Артур уничтожил противника из автоматической пушки. Затем, прибыв в назначенный район, сержант прикрыл пехоту плотным огнем. Благодаря решительным действиям командира БМП наши войска заняли важные рубежи.

Младший сержант Радиф Нуриахметов восстановил связь с одним из подразделений бригады, попавшей под обстрел ВСУ. В ходе ремонта аппаратуры наших бойцов атаковали два FPV-дрона. Один из них удалось уничтожить, но второй взорвался рядом со связистами. Младший сержант Нуриахметов оказал первую помощь раненому товарищу, настроил оборудование и эвакуировал сослуживца.