Российская система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила очередные попытки киевского режима атаковать территорию нашей страны с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, за минувшую ночь были перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом 17 устройств ликвидировано над территорией Брянской области, пять дронов сбито над Калужской областью, еще четыре — над Московским регионом.

Российские военные продолжают активное наступление на стратегически важных участках фронта: поражают инфраструктуру, технику и скопление живой силы ВСУ на передовой и в тыловых районах. В частности, точечным ударом корректируемого боеприпаса "Краснополь" наши бойцы уничтожили пункт управления ВСУ в районе села Богатырь.

Киев при этом продолжает действия и заявления, которые ведут к эскалации ситуации. В офисе Владимира Зеленского опубликовали картинку, где предводитель киевского режима наблюдает за пылающей Красной площадью. МИД России отмечал, что так ведут себя неонацисты, которые успели позабыть историю.