Информация о ситуации в зоне СВО. Российские военные ведут активное наступление на стратегически важных участках фронта. Поражают инфраструктуру, технику и скопление живой силы ВСУ на передовой и в тыловых районах.

Воздушное пространство держат под контролем операторы FPV-дронов. Они выслеживают вражеские беспилотники и ликвидируют, не допуская их к позициям наших подразделений. На земле не дают врагу поднять головы артиллеристы. На Южно-Донецком направлении точечным ударом корректируемого боеприпаса "Краснополь" наши бойцы уничтожили пункт управления ВСУ в районе села Богатырь.

Огонь вели с закрытой огневой позиции. Поражение цели подтвердила воздушная разведка. С минимальным расходом боеприпасов отработали точно по заданным координатам расчеты буксируемых пушек Д-20 группировки "Днепр". Первым же выстрелом орудия был поражен пункт временной дислокации противника в одном из заброшенных зданий.

А это уже село Горналь, после освобождения которого в конце апреля неонацисты были окончательно выбиты с Курской земли. Сегодня новые кадры тех событий опубликовало Минобороны. На них - боевая работа морских пехотинцев группировки "Север". В ходе наступления нашим бойцам пришлось преодолеть целую полосу оборонительных сооружений ВСУ - траншеи, блиндажи, противотанковые заграждения.

При поддержке с воздуха штурмовики стремительной атакой заняли стратегически важную высоту и вышли из боя с трофеями, среди которых образцы оружия западных стран, документы и шевроны с нацисткой символикой.