Путин поздравил Алиева с 80-летием Победы

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с 80-й годовщиной Великой Победы. Президент России направил своему азербайджанскому коллеге телеграмму, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отмечая эту юбилейную дату, граждане наших стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками", - говорится в послании.

Российский лидер выразил убеждённость в том, что традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в годы войны, будут служить надёжной основой для дружбы между Москвой и Баку.

Ранее сегодня Владимир Путин созвонился с Шавкатом Мирзиёевым. Президенты России и Узбекистана высоко оценили результаты выставки "Иннопром. Центральная Азия". Деловые мероприятия в рамках выставки проходили в Ташкенте на этой неделе. Мирзиёев пообещал приехать в Москву на 80-летие Победы.