Вучич не отменит визит в Москву на 9 мая из-за недомогания

Президент Сербии Александр Вучич не отказывается от поездки в Москву на 9 мая, несмотря на недомогание. Об этом, в субботу, 3 мая, сообщил первый вице-премьер страны Синиша Мали.

Вучич уже покинул медучреждение и отменил все планы на ближайшие дни, кроме визита в столицу РФ, отметил Мали. Он добавил, что Вучич — "человек" слова, поэтому сдержит своё обещание посетить Москву на День Победы.

"В ближайшие день, два, три, когда он восстановится, он обратится к общественности. Единственное, что могу сказать, зная его, учитывая, что он человек слова, — он пообещал, что будет там, и, предполагаю, он выполнит свое обещание", — отметил он.

Ранее сегодня сообщалось, что президента Сербии Александра Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде. По словам медиков, во время визита в США Вучич почувствовал резкую боль в груди. Он сразу же получил нужную терапию, прервал визит и вернулся в Белград.