Президент Кубы сообщил, что отправился в Россию для празднования 80-летия Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отправился в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. Об этом в воскресенье, 4 мая, он сообщил в своих соцсетях.

Диас-Канель назвал большой честью возможность побывать на Красной площади 9 мая.

"Через несколько часов мы будем в любимой России, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы над фашизмом и 65-й годовщины восстановления отношений между нашими странами. Куба будет на Красной площади 9 мая. Это большая честь", — написал он в соцсети X.