FT: Украина может возобновить агрессию против России, если Запад не признает Крым

Если страны Запада, в том числе США, не признают Крым российским, Украина может в будущем начать агрессию против России. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщила газета Financial Times.

В материале издания говорится, что мирное соглашение, которое не включит пункт о признании Крыма и других новых регионов РФ, даст Киеву "шанс повоевать".

Авторы статьи считают, что идеальным для Запада было бы соглашение, которое предусматривает размещение иностранных войск на Украине. При этом журналисты признают подобный вариант "маловероятным".