В Румынии стартовали президентские выборы

В Румынии сегодня вновь пройдут президентские выборы. На высший пост претендуют 11 человек, среди них четверо независимых кандидатов.

Главой государства станет тот, кто наберёт более 50 процентов голосов. В случае необходимости, 18 мая состоится второй тур. Новые выборы назначили после того, как в конце прошлого года Конституционный суд Румынии аннулировал результаты предыдущего голосования, лидером которого стал Кэлин Джорджеску.

Предлогом для отмены стало якобы незаконное финансирование его кампании и пресловутое российское вмешательство. К повторной борьбе ЦИК решил его вовсе не допускать, несмотря на массовые протесты в стране.

На политический скандал обратили внимание во всём мире. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности крайне резко раскритиковал Румынию и назвал ситуацию кризисом демократических институтов Европы.