В Тюменской области из-за паводка введен режим ЧС

В Тюменской области до девяти выросло число территорий, где из-за паводка введён режим ЧС. Временно перекрыты два десятка региональных дорог, в городе Ишим за сутки уровень реки поднялся почти на 40 сантиметров.

По данным местных властей, пик паводка придётся на следующую неделю. А на юге области половодьем смыло единственный выезд из четырёх деревень. Бурный поток практически полностью уничтожил земляную насыпь.

Сложная ситуация и в Приморье. Там из-за сильных дождей некоторые водоемы вышли из берегов. В Спасске-Дальнем уровень воды в реке вырос почти на 70 сантиметров. Подтоплены порядка 20 придомовых территорий.