В Забайкалье тушат более 20 природных пожаров

В Забайкалье тушат 23 природных пожара на площади почти 300 тысяч гектаров. На севере региона огонь прорвался через минерализованные полосы - языки пламени перебрасывает сильный ветер.

Здесь усилена группировка спасателей, переброшена дополнительная техника. С другой стороны очага пламя приходится тушить вручную из ранцевых огнетушителей. К заболоченной местности не могут проехать бульдозеры.

Чтобы локализовать пожары, десантники устраивают встречный пал - под тщательным контролем направляют огонь в нужную сторону. Как правило, рано утром, пока нет ветра. Ситуацию осложняет засушливая погода. По прогнозам синоптиков, осадков в ближайшие дни не предвидится.