В эти дни по всей планете проходят акции, приуроченные к юбилею Победы. По улицам американской столицы промаршировал "Бессмертный полк". Мероприятие состоялось впервые за 6 лет.

В центр города вышли сотни человек. С портретами своих родственников-участников Великой Отечественной и красными знамёнами они двинулись от Белого Дома к мемориалу Второй мировой войны на центральном бульваре Вашингтона. Акцию пытались сорвать украинские активисты, однако полиция пресекла все попытки помешать демонстрации.

Сотни человек с портретами ветеранов и на улицах крупнейших городов Латинской Америки. "Бессмертный полк" прошел в Буэнос-Айресе и Сантьяго. В Каракасе акция в этот раз собрала наибольшее число участников за все время ее проведения в Венесуэле.

А в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Пекине приняли участие более тысячи человек. Активисты с портретами своих героев-фронтовиков прошли единым строем под звуки песен военных лет.