Серию массированных ударов по военным объектам в украинском тылу нанесли минувшей ночью российские Вооруженные Силы. Целями стали предприятия ВПК, аэродромы, ремонтные заводы противника в 9 областях. Взрывы раздавались в том числе в Киеве, Одессе, окрестностях Харькова. В зоне СВО наши бойцы развивают стремительное наступление на западном фланге от Дзержинска. Сам город уже находится под контролем российских военных. И стали известны новые подробности операции по освобождению села Горналь в курском приграничье.

Минобороны опубликовало кадры боевой работы и рассказы военнослужащих 382-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота, которые принимали участие в освобождении села Горналь. Он был последним населенным пунктов в Курской области, который находился под контролем украинских боевиков. Операция была закончена 26 апреля. Вокруг села противник развернул мощную инженерную инфраструктуру, состоявшую из траншей, блиндаже и противотанковых заграждений. Но и они не стали препятствием для наших морпехов, перед которыми стояла главная задача - освободить родную землю от неонацистов.

Среди захваченных трофеев - оружие немецкого, чешского, бельгийского производства. И огромное количество боеприпасов. Теперь многое будет использовано нашими подразделениями.

При этом бойцы особо подчеркивают - российское и советское вооружение практически по всем параметрам превосходит западное и намного удобнее в использовании. Вот расчет САУ "Мста - С" ударил по пункту управления ВСУ на Южно-Донецком направлении. Первый же высокоточный корректируемый боеприпас "Краснополь" поразил цель.

А это расчеты орудий Д-20 группировки войск "Днепр" бьют по позициям ВСУ в Херсонской области. Координаты целей передали операторы разведывательных дронов, они же проконтролировали точность попаданий. Уничтожены пункт временной дислокации и диверсионная группа противника.

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" продолжают выслеживать и уничтожать вражеские беспилотники, не допуская их к позициям российских подразделений. На этих кадрах - перехват БПЛА противника на Южно-Донецком направлении.