Мирное соглашение без официального признания Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей российскими приведет к возобновлению конфликта Украиной. Об этом сообщает Financial Times. По мнению издания, США, а также другим странам, не желающим продолжения боевых действий, необходимо в обязательном порядке признать юрисдикцию Москвы над Крымским полуостровом и четырьмя регионами. Этот шаг поставит барьер новой войне. И есть все признаки того, что в Вашингтоне готовы прислушаться к голосу разума.

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