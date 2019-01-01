В Царском селе завершился важный этап реставрации Екатерининского дворца

В Царском селе завершился очередной важный этап реставрации Екатерининского дворца. После пяти лет кропотливой работы для посетителей открыли личные комнаты Екатерины II, которые были практически уничтожены в годы Великой Отечественной войны. Их воссоздали по историческим описаниям и фотографиям.

О том, как воссоздавались эти интерьеры, когда-нибудь напишут научные труды. Так много техник реставрации применяли здесь. Более десяти видов золочения, резьба по дереву, майолика, кобальтовое стекло, гравюра, живопись. В конце прошлого года залы открылись для посетителей, но работы продолжаются. Недавно завершился монтаж исторических украшений дверных и оконных порталов в одном из самых больших залов - Китайском. 12 золоченых десюдепортов весом более 100 килограммов каждый поднимали почти под потолок. Завершить этот важный этап нужно было к годовщине 80-летия со дня Великой Победы.

"Для нас окончание войны - это начало большого труда по восстановлению наших дворцов и парков. Как известно, наш дворцово-парковый комплекс был оккупирован немецкими войсками, понес невероятные разрушения. Представьте себе, 80 лет мы занимаемся скрупулезно восстановлением разрушенных во время войны наших сокровищ", - отметила Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское село".

Екатерининский дворец был превращен в руины в годы Великой Отечественной войны. Нацисты полностью разграбили императорские покои, многое отправили в Германию в качестве трофеев. Отступая из этих мест, оккупанты сожгли дворец. Год за годом его восстанавливали: Янтарная комната, Агатовые покои, Лионской зал. В 2019-м реставраторы пришли в голые кирпичные стены левого дворового флигеля. И за пять лет по фотографиям и историческим акварелям придворных художников 19 века воссоздали самую сложную и блистательную анфиладу из 8 залов.

Чего стоят одни только названия этих интерьеров - Купольная гостиная, Китайский зал, Серебряный, Зеркальный и Синий кабинеты, Опочивальня, Рафаэлевская гостиная, Табакерка. Эти покои отличались особой изысканностью и были предназначены для узкого круга приближенных.

Эта часть Екатерининского дворца называется "Зубовский флигель" - по фамилии последнего фаворита императрицы Платона Зубова. Так подчеркивается сугубо приватное назначение комнат. Эти стены видели Екатерину II в домашнем непарадном виде. Чтобы подчеркнуть эту камерность, в одном из залов разместили любимое екатерининское кресло на колесах. В нем государыня передвигалась в последние годы своей жизни. Это одна из немногих мемориальных вещей, сохранившихся здесь с 18 века. Есть версия, что коляска осталась цела благодаря хитрости музейщиков военных лет. Один из хранителей просто уехал на ней из дворца, когда в город пришли нацисты.

"Когда здесь были немецкие оккупационные войска, комендант приказал жителям Пушкина покинуть его. И когда уходили из города, использовали коляску по прямому своему назначению. То есть она в 1941 году своим ходом добралась до Гатчины", - рассказала Ольга Федосеева, хранитель фонда мебели и предметов ГМЗ "Царское Село".

Воссозданные интерьеры постепенно наполняются предметами быта. Портьеры на окнах, посуда, мебель - все это, по большей части, современные копии. Как например, постель из Екатерининской опочивальни, ее альков был скрыт даже от глаз слуг за декоративной стенкой, которую восстановили по историческим описаниям. Огромное везение, если музею удается приобрести оригинальные вещи того времени. Они наполняют пространство особой энергией. Эти старинные вазы 18 века были выкуплены у частного коллекционера. А вот светильники со стеклянными колбами и хрустальными подвесками воссоздавали с оригиналов, обнаруженных в другом дворце.

"Было известно, что аналогичные бра украшали Останкинский дворец в Москве. Фрагменты их в Останкинском музее сохранялись. Наши проектировщики съездили, обмеряли их и на основе этих обмеров выполнили проект воссоздания", - отметила Наталья Кудрявцева, заместитель директора по реставрации ГМЗ "Царское село".

Следующий знаковый этап реставрации - украшение стен Китайского зала огромными декоративными панелями в старинных техниках куанцай и мяоцзинь. Их уже изготавливают в Китае - секреты исполнения сохранились только там. Эти панели заполнят все пространство между окнами, а также белые ниши под потолком. Их должны привезти в Екатерининский дворец к концу года.