Захарова назвала неонацистами главарей киевского режима

Разговоры о перемирии для киевского режима — это насмешка над усилиями тех, кто хочет мира. Об этом заявила TVC.Ru официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Их истинная цель — доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацисткую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума — классическое поведение террористов. Только на Банковой ещё и воруют предоставляемые миллиарды", - говорится в комментарии.

По словам Захаровой, главарей киевского режима, которые уже напрочь забыли историю, можно назвать неонацистами.

Напомним, ранее в офисе Владимира Зеленского опубликовали картинку, где глава киевского режима наблюдает за пылающей Красной площадью.