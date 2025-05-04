Путин надеется, что России не потребуется применять ядерное оружие

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что нашей стране не потребуется применять ядерное оружие в ходе СВО. Об этом российский лидер рассказал журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

"Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", — заявил Путин (цитата по РИА Новости).

По словам президента, у нашей страны достаточно сил и средств, чтобы довести спецоперацию до логического завершения.

Ранее американский журналист и телеведущий Такер Карлсон рассказал, что прежняя вашингтонская администрация при президенте США Джо Байдене готова была развязать ядерную войну против России.