Путин: Россия специально не готовилась к СВО

Москва специально не готовилась к спецоперации, а решала проблему мирными средствами. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

"Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

По словам российского лидера, Запад не внял предупреждениям, что и привело к событиям на Украине. Путин рассказал, что на Мюнхенской конференции хотел донести до Запада, что наша страна либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще.

"Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали-то все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - сказал Путин.

Президент также выразил надежду, что нашей стране не потребуется применять ядерное оружие в ходе СВО. У нашей страны достаточно сил и средств, отметил Путин.