Бессмертному подвигу героев - фронтовиков посвящается. В преддверии Дня Победы в Москве стартовала масштабная патриотическая акция.

От вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду взяли частицы пламени. В ближайшие дни волонтеры движения "Народный фронт" доставят зажженные лампады к мемориалам воинской славы в десятках регионах нашей страны, в том числе в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

По словам организаторов, география мероприятия в этом году значительно расширилась.