В Москве наградили победителей конкурса "Освободители Европы"

В Москве сегодня наградили победителей конкурса "Освободители Европы". Он организован при поддержке Фонда президентских грантов. Участники присылали рассказы о подвигах своих родственников, которые избавили страны Старого Света от нацизма.

В общей сложности жюри получило две с половиной тысячи историй о доблести и самопожертвовании бойцов Красной Армии. Их опубликуют на сайте "Бессмертного полка".

В рамках награждения прошла презентация картины художника Алексея Крюкова. Он изобразил героев, о которых рассказали лауреаты конкурса, в Берлине 45-го года.