Собянин объявил о начале реставрации усадьбы Виноградово

В этом году на северо-востоке Москвы начнут восстанавливать один из старейших памятников архитектуры - усадьбу Виноградово. Детали рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Она была построена 400 лет назад. В разное время в ней жили дальние предки Пушкина, именитые князья, графы и купцы. Частыми гостями усадьбы были Крылов, Державин, Карамзин.

Проект включает в себя реставрацию погреба, домов Германа и Банзы. Будет восстановлена архитектура зданий и исторические интерьеры. Проведут и благоустройство территории с сохранением садово-парковых объектов. Кроме того, появится так называемый "Лесной променад", а также площадки для отдыха и мероприятий, и амфитеатр.