Опубликованы новые кадры боевой работы военных из КНДР в зоне СВО

Министерство обороны сегодня опубликовало новые кадры боевой работы военных из КНДР в зоне специальной военной операции. На них совместные тренировки с российскими бойцами и слаженные действия в ходе освобождения Суджанского района Курской области.

Как отмечали в Генштабе, корейские солдаты внесли существенный вклад в успех операции. Наши союзники действовали в полном соответствии с международным правом.

Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Он предусматривает оказание военной помощи в случае нападении на одну из сторон.

Владимир Путин ранее поблагодарил бойцов КНДР и подчеркнул, что российский народ никогда не забудет их подвига.