Путин постоянно думает насчет будущего преемника

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выбор будущего главы государства будет за гражданами. Об этом он рассказал в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

По словам российского лидера, он постоянно думает насчет будущего преемника. Путин отметил, что смотрит на возможных кандидатов и оценивает их потенциал.

"Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шанс сделать что-то по-серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это абсолютно принципиальный вопрос. Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - сказал Путин (цитата по ТАСС).

Ранее Евросоюзу предложили выбрать одного лидера для противостояния Путину и Дональду Трампу. Европа боится остаться за бортом переговоров Москвы и Вашингтона. Наиболее подходящим кандидатом от всей Европы на переговорах по украинскому вопросу западные СМИ называли президента Франции Эммануэля Макрона.