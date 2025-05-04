Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье встретил в аэропорту "Пулково" президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, Александр Беглов тепло приветствовал кубинского президента от имени жителей Северной столицы.

Напомним, президент Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая. Как пояснил глава МИД России Сергей Лавров, этим шагом Москва показывает готовность к проведению прямых переговоров с Киевом.

Накануне Владимир Зеленский отверг предложение Путина о перемирии. Также глава киевского режима отказался гарантировать безопасность лидерам иностранных государств, которые приедут 9 мая на День Победы в Москву.