Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине. По его словам, американские власти достигли большего прогресса в переговорах.

"Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и возможно не так близко с другой", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

По мнению американского лидера, существует очень хороший шанс на урегулирование украинского конфликта.

"Я считаю, что у нас есть очень хороший шанс это сделать", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон подписали соглашение о полезных ископаемых. Сделку подтвердили в американском Министерстве финансов и украинском кабмине.