Глава французской партии назвал Зеленского сумасшедшим

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу Парада Победы в Москве.

"Он совершенно сумасшедший! Этот безумный порыв, его подталкивают в этом направлении Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия", - написал французский политик (цитата по ТАСС).

Ранее Зеленский заявил, что отвергает предложение президента России Владимира Путина о перемирии на День Победы. Глава киевского режима также отказался гарантировать безопасность лидерам иностранных государств, которые приедут 9 мая в Москву.

В Кремле отметили, что Россия ждет от Киева действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни.