Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон "6 дней Франции"

Наш бегун Иван Заборский поднял российский флаг во Франции, победив в ультрамарафоне. Результат спортсмена 1047 с половиной километров за шесть дней.

Спортсмен лидировал все 6 суток состязания и стал единственным, кто пробежал дистанцию больше тысячи километров. На днях Ивану Заборскому исполнится 38 лет, 10 из них он бегает ультрамарафоны. А полгода назад побил рекорд России по суточному бегу.

На соревновании во французском Ардеше успешно финишировала и россиянка Ирина Масанова. Она стала пятой среди всех участников и второй среди женщин.